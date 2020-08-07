Палкін хоче заборонити безкоштовний футбол в Україні

В Україні потрібно заборонити безкоштовний доступ до трансляцій футболу.

Про це розповів генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.

"Ми всі говоримо про доходи. А коли починаємо предметно обговорювати ці питання з президентами і власниками клубів, то все починає захлинатися.

Це найбільша проблема. Сьогодні є ідея створення, скажімо так, УПЛ-ТБ, яке б об'єднало всі права клубів. І все-таки треба почати з того, щоб заборонити безкоштовний доступ до футболу", - впевнений Палкін.