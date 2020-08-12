Президенту України Володимиру Зеленському не вистачає професійних кадрів.

Таку думку висловив колишній гравець Карпат та збірної України Артем Федецький.

"Важко йому зараз. Я знаю, що особисто він реально хоче зробити щось для країни. Але йому не вистачає професійних кадрів, щоб вони йому допомогли в цьому напрямку", - заявив Артем.