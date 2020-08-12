Джерело - sport.ua.
Президенту України Володимиру Зеленському не вистачає професійних кадрів.
Таку думку висловив колишній гравець Карпат та збірної України Артем Федецький.
"Важко йому зараз. Я знаю, що особисто він реально хоче зробити щось для країни. Але йому не вистачає професійних кадрів, щоб вони йому допомогли в цьому напрямку", - заявив Артем.
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"Думаю, нашим людям потрібно потерпіти. Я вірю, що в Україні рано чи пізно все буде добре. Хочеться, щоб це "добре" настало швидше", - сказав Федецький.
Нагадаємо, Федецький і Герасим’юк хочуть створити дитячу футбольну академію.