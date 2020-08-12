Вірт: Бразильці Шахтаря що хотіли, те й творили

Фахівець прокоментував гру гірників

Джерело - Footboom.

Донецький Шахтар здобув легку, впевнену і красиву перемогу над Базелем (4:1) в 1/4 фіналу Ліги Європи.

Про це заявив колишній воротар гірників Юрій Вірт.

"Легка, впевнена і красива перемога. Можна скільки завгодно говорити про те, що Шахтарю допоміг швидкий гол, але не можна заперечувати очевидного: донеччани повністю переграли суперника, по суті, не давши йому жодного шансу. Дивився гру і отримував справжнє задоволення.

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