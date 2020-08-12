Вірт: Бразильці Шахтаря що хотіли, те й творили

Джерело - Footboom.
Донецький Шахтар здобув легку, впевнену і красиву перемогу над Базелем (4:1) в 1/4 фіналу Ліги Європи.
Про це заявив колишній воротар гірників Юрій Вірт.
"Легка, впевнена і красива перемога. Можна скільки завгодно говорити про те, що Шахтарю допоміг швидкий гол, але не можна заперечувати очевидного: донеччани повністю переграли суперника, по суті, не давши йому жодного шансу. Дивився гру і отримував справжнє задоволення.
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Моментів створили достатньо. Коли включали швидкості - їх було не зупинити.
Десь Шахтар грав за рахунком, а десь просто куражився. Бразильці що хотіли, те й творили. Всі чотири голи - їх напрацювання", - зазначив Вірт.