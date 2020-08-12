Динамо готове заплатити 10 млн фунтів за гравця збірної Фінляндії

Камара входить в сферу інтересів київського гранда

Київське Динамо є одним з головних претендентів на опорного півзахисника шотландського Рейнджерс і збірної Фінляндії Глена Камара.

Про це повідомляє 90min.

За 24-річного уродженця фінського Тампере, що має коріння зі Сьєрра-Леоне, біло-сині готові заплатити 10 мільйонів фунтів. Таку ж суму за Камара Рейнджерс пропонує і московське Динамо.

Відзначається, що боси Рейнджерс не в захваті від перспективи відходу Камара, але також не хочуть втратити дуже вигідну з економічної точки зору пропозицію по своєму хавбеку, за якого в січні минулого року заплатили всього 55 тисяч євро.

Крім київського і московського клубів, на Камара претендують також деякі клуби англійської Прем'єр-ліги. Зокрема, називаються Шеффілд Юнайтед, Крістал Пелес, Евертон, Ньюкасл і Саутгемптон, а також представники Чемпіоншипу Норвіч та Брентфорд.

Інтерес до Камара ще в січні виявляв французький Марсель, але тоді хавбек категорично відмовився від переходу, вважаючи, що йому краще продовжити кар'єру в Шотландії.

Глен Камара є вихованцем академії лондонського Арсеналу. Провівши лише 1 офіційний матч за першу команду "канонірів", фінський хавбек покинув їх ряди влітку 2017 року і перейшов в Данді, звідки через півтора сезони і перебрався в Рейнджерс.

У розіграші чемпіонату Шотландії-2020/21, який нещодавно стартував, Камара вже встиг провести 2 поєдинки. Всього за Рейнджерс він відіграв 57 матчів, забив 2 голи і віддав 3 результативні передачі.

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