 Фаворов перейшов у Залаегерсег на правах оренди | Футбол | Champion.com.ua
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Фаворов перейшов у Залаегерсег на правах оренди

Сьогодні 15:40 834 0
Угода розрахована на один сезон
Фаворов перейшов у Залаегерсег на правах оренди
#Фаворов

Джерело - sportarena.com.

Півзахисник Академії Пушкаша Артем Фаворов перейшов у Залаегерсег на правах оренди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована до кінця сезону 2020/21.

Українець став гравцем Академії Пушкаша в січні, підписавши з угорським клубом контракт до 2022 року. До цього Фаворов протягом двох років виступав за Десну.

За півроку в Угорщині Фаворов зіграв в 10 матчах і забив один м'яч.

За підсумками минулого сезону Академія Пушкаша посіла третє місце в чемпіонаті Угорщини, а Залаегерсег фінішував сьомим.

У суботу, 15 серпня, Залаегерсег зіграє з Фехервара Івана Петряк в першому турі стартує розіграшу Вищої ліги Угорщини.

Раніше, Фаворов заявляв, що Ребров поставив гру у Ференцвароші.

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