Джерело - sportarena.com.
Півзахисник Академії Пушкаша Артем Фаворов перейшов у Залаегерсег на правах оренди.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Угода розрахована до кінця сезону 2020/21.
Українець став гравцем Академії Пушкаша в січні, підписавши з угорським клубом контракт до 2022 року. До цього Фаворов протягом двох років виступав за Десну.
За півроку в Угорщині Фаворов зіграв в 10 матчах і забив один м'яч.
За підсумками минулого сезону Академія Пушкаша посіла третє місце в чемпіонаті Угорщини, а Залаегерсег фінішував сьомим.
У суботу, 15 серпня, Залаегерсег зіграє з Фехервара Івана Петряк в першому турі стартує розіграшу Вищої ліги Угорщини.
Раніше, Фаворов заявляв, що Ребров поставив гру у Ференцвароші.