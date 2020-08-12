Угода розрахована на один сезон

Півзахисник Академії Пушкаша Артем Фаворов перейшов у Залаегерсег на правах оренди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована до кінця сезону 2020/21.

Українець став гравцем Академії Пушкаша в січні, підписавши з угорським клубом контракт до 2022 року. До цього Фаворов протягом двох років виступав за Десну.

За півроку в Угорщині Фаворов зіграв в 10 матчах і забив один м'яч.

За підсумками минулого сезону Академія Пушкаша посіла третє місце в чемпіонаті Угорщини, а Залаегерсег фінішував сьомим.

У суботу, 15 серпня, Залаегерсег зіграє з Фехервара Івана Петряк в першому турі стартує розіграшу Вищої ліги Угорщини.

Раніше, Фаворов заявляв, що Ребров поставив гру у Ференцвароші.