 Фаворов: Ребров поставив гру у Ференцвароші | Футбол | Champion.com.ua
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Фаворов: Ребров поставив гру у Ференцвароші

Вчора 23:54 405 0
Артем Фаворов прокоментував чемпіонство Ференцвароша
Фаворов: Ребров поставив гру у Ференцвароші
#Ференцварош, #Ребров, #Фаворов

Джерело - sport.ua.

У Ференцвароші видно тренерський почерк українського тренера Сергія Реброва.

Про це розповів український легіонер Академії Пушкаша Артем Фаворов.

"Чи легко Ференцварош виграв чемпіонат? Виходячи з відриву, здається, що легко. Але ми з ними грали останній матч на рівних - 1:1. В Угорщині рівніший чемпіонат, ніж український. Ніхто не виділяється так, як Шахтар, і відверто слабких команд немає.

Однак Ференцварош закономірно бере два останніх чемпіонства! Видно тренерський почерк Реброва, гра поставлена, злагоджені дії, всі хлопці знають, куди переміщатися", - сказав Фаворов.

Відзначимо, що Академія Пушкаша посіла третє місце в чемпіонаті, здобувши право грати в Лізі Європи.

Нагадаємо, Ребров відвідав базу Динамо.

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