Фаворов: Ребров поставив гру у Ференцвароші

У Ференцвароші видно тренерський почерк українського тренера Сергія Реброва.

Про це розповів український легіонер Академії Пушкаша Артем Фаворов.

"Чи легко Ференцварош виграв чемпіонат? Виходячи з відриву, здається, що легко. Але ми з ними грали останній матч на рівних - 1:1. В Угорщині рівніший чемпіонат, ніж український. Ніхто не виділяється так, як Шахтар, і відверто слабких команд немає.

Однак Ференцварош закономірно бере два останніх чемпіонства! Видно тренерський почерк Реброва, гра поставлена, злагоджені дії, всі хлопці знають, куди переміщатися", - сказав Фаворов.