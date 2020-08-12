 Каштру: Результат той, якого ми хотіли | Футбол | Champion.com.ua
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Каштру: Результат той, якого ми хотіли

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Фахівець прокоментував перемогу над Базелем
Каштру: Результат той, якого ми хотіли
#Каштру, #Шахтар

Джерело - ТК Футбол.

У матчі 1/4 фіналу Ліги Європи з Базелем (4:1) донецький Шахтар практично весь час домінував.

Про це заявив головний тренер гірників Луїш Каштру.

"Насправді, гра ніколи не така, як ти уявляєш собі в голові. Вона завжди дається абсолютно по-іншому. Звичайно, ти завжди щось намагаєшся планувати, але все відбувається не так. Результат - так, той, якого хотіли. Найголовніше, що ми пройшли в півфінал.

Була складна гра, але ми практично весь час домінували. Так, у другому таймі було пару моментів, коли ми відключалися. Але знову включалися, підходили до своєї гри.

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Ми грали проти команди, у якої за 10 матчів було 8 перемог, 1 нічия і 1 поразка. Просто, щоб нагадати, наскільки складним був матч. Сьогодні дуже задоволений своїми гравцями, будемо готуватися до наступного матчу. Це зараз найголовніше, - сказав Каштру.

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