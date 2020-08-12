Ліга чемпіонів. Аталанта - ПСЖ 1:2. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Аталанта (Бергамо, Італія) - ПСЖ (Париж, Франція)

Ліга чемпіонів 2019/20

1/4 фіналу

12 серпня, 22:00

Аталанта рано притиснулася до власних воріт, а ПСЖ наприкінці зустрічі зміг реалізувати свої два моменти і вирвати перемогу у стилі МЮ у фіналі Ліги чемпіонів з Баварією у сезоні 1998/1999 років. Також відзначимо, що заміни підсилили гру ПСЖ у другому таймі матчу.

90+7' Матч завершився. ПСЖ здійснив неймовірний камбек і вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів.

90+6' Муріель мав шанс зрівняти рахунок, але геть незграбно зіграв і не вдарив по воротах ПСЖ.

90+5' Тіагу отримує медичну допомогу. Час грає на руку ПСЖ.

90+3' Після передачі Мбаппе Чупо-Мотінг переправив м'яч у сітку воріт - 1:2.

90' До основного часу другого тайму матчу компенсовано 5 хвилин.

90' Маркіньюс замкнув передачу Неймара - 1:1.

89' Фройлер повернувся на поле і з пошкодженням продовжує гру.

88' Фройлер отримав пошкодження і потребує медичної допомоги. Згодом підвівся і за межами поля отримав допомогу.

86' ПСЖ намагається тиснути на ворота Аталанти. Дракслер подав з кутового - Чупо-Мотінг пробив вище воріт.

84' Паломіно отримав жовту картку.

82' В Аталанти проведено дві заміни: замість Сапати та Госенга вийшли Да Ріва і Кастань.

81' Мбаппе реалізував супермомент - Паломіно в останню мить у підкаті заблокував удар француза.

80' У ПСЖ все-таки Навас не зміг дограти матч - його замінив Ріко. Також на поле вийшов Чупо-Мотінг, який замінив Ікарді.

79' Маліновський виконав передачу на дальню стійку воріт - Муріель не зумів зупинити м'яч.

77' Не йде удар у Неймара - бразилець пробив, але голкіпер прочитав його удар.

76' Мбаппе прострілював - Толой розрядив ситуацію у своєму карному майданчику.

74' Мбаппе не реалізував вихід один на один з голкіпером - останній парирував удар француза, відбивши м'яч ногою.

72' У ПСЖ відбулися дві заміни: Ерреру і Гує замінили Паредес і Дракслер.

71' У ПСЖ травмувався голкіпер Навас. Його може замінити Ріко. Але все ж Навас залишився і після отримання медичної допомоги.

70' Муріель замінив автора голу Пашалича.

69' Маліновський розташовується нижче, ніж Гомес. Українець більше працює на захист воріт.

67' Толой отримав жовту картку за порушення правил проти Мбаппе.

66' Маліновський вдруге вже втратив м'яч у центрі поля.

64' Неймар зі штрафного подавав - захисник Толой вибив м'яч. ПСЖ намагається тиснути на ворота Аталанти.

62' Контроль м'яча на цю хвилину на користь ПСЖ - 59% на 41%.

60' Маліновський та Паломіно вийшли на поле. Вони замінили Гомеса і Дьїмсіті. У ПСЖ на поле вийшов Мбаппе, який замінив Сарабію.

58' Дьїмсіті не реалізував хороший момент, щоб подвоїти рахунок.

57' Еррера грубо зіграв проти Гомеса і отримав жовту картку.

56' Де Рон з 30 метрів пробив потужно, але не влучно.

55' Бернат отримав жовту картку за зрив контратаки.

53' Сапата отримав жовту карту за порушення правил проти Керера.

52' Неймар пробивав зі штрафного - рикошет і кутовий. Сарабія виконав подачу - захисник вибив круглого.

51' Де Рон отримав попередження.

50' Готується вийти на поле українець Маліновський. Отримує останні настанови від тренера.

49' Гомес виконав кутовий - Дьїмсіті пробивав і поцілив у Бернарта - ще один кутовий. Останній завершився ні чим.

48' Де Рон пробивав з 25 метрів - рикошет і кутовий.

46' Розпочався другий тайм зустрічі.

В Аталанти краще будувалася комбінаційна гра. У ПСЖ з цим були проблеми, а моменти виникали завдяки індивідуальній майстерності їх лідера Неймара.

45+1' Гравець італійської команди Фройлер отримав жовту картку. Завершився перший тайм матчу. На перерву команди пішли за рахунку 1:0 на користь Аталанти.

45' До основного часу першого тайму матчу компенсовано одну хвилину.

44' Керер прострілював паралельно воротам Аталанти, але ніхто з його партнерів не замкнув.

42' Гатебур привіз момент на свої ворота, віддавши незграбно м'яч назад - Неймар вийшов один на один з голкіпером, але знову повз ворота.

41' Сарабія небезпечну передачу виконав - Ікарді не встиг на м'яч.

40' Високий пресинг Аталанти дозволяє швидко повертати м'яч.

38' Неймар подав зі штрафного на дальню стійку - звідти Сарабія подав у центр карного майданчику - голкіпер впевнено зіграв на виході.

37' Дьїмсіті за порушення правил проти Ікарді отримав жовту картку.

35' Гує заробив перспективний штрафний удар. Стандарт виконав Неймар - голкіпер зіграв надійно.

33' Аталанта намагається високо зустрічати суперника, не даючи парижан розігрувати свої комбінації.

31' Гомес небезпечно подав - Сапата не дотягнувся до м'яча.

29' Неймар знову мав момент - зірковий бразилець пробив поруч зі стійкою воріт Аталанти.

28' Забитий гол, безсумнівно, оживив звітну гру. Французькій команді потрібно було відіграватися.

27' М'яч від Сапати відскочив до Пашалича - хорват ударив у дальній кут ПСЖ - 1:0.

25' Неймар переграв двох опонентів і гострого прострілив паралельно воротам - центральний захисник вибив м'яч. ПСЖ останні хвилини активніше заграв.

23' Керер небезпечно подавав з правого флангу - захисник Аталанти вибив м'яч.

21' Гує порушив правила проти Гомеса. Капітан Аталанти сам виконав подачу - удар від гравця Аталанти - м'яч став легкою здобиччю голкіпера ПСЖ.

20' Сарабія впав у боротьбі з опонентом, але штрафний арбітр не призначив.

18' Тривала атака була у виконанні Аталанти, поки не втратив м'яч Гомес. І відразу ПСЖ організував контрвипад - Неймар виконав не точну передачу на Ікарді.

16' ПСЖ намагається збити темп у матчі, зберігаючи контроль над м'ячем.

14' Дьїмсіті головою пробив вище воріт ПСЖ - знову хорошу передачу виконав капітан Гомес.

13' Після подачі з кутової позначки Кальдара пробивав - Навас ледь дотягнувся - у тому епізоді гравець Аталанти перебував поза грою.

11' Гомес суперпередачею попереду знайшов Гатебурга, який в один дотик у падінні пробивав - Навас здійснив неймовірний сейв.

9' Матч не радує моментами. На полі йде боротьба за територіальну перевагу.

7' Іде позиційна боротьба. Сапата на лівому фланзі намагався прорватися, але захисник ПСЖ вибив м'яч в аут.

5' Аталанта намагається більше тримати м'яч.

3' Першого удару у матчі завдав капітан Аталанти Гомес - голкіпер ПСЖ Навас надійно зіграв. У відповідь Неймар не реалізував вихід один на один з голкіпером, пробивши незграбно повз ворота - стовідсотковий момент було втрачено.

2' Сарабія, Ікарді та Неймар - ось такі атакувальне тріо у ПСЖ. Мбаппе залишився на лаві запасних.

1' Розпочався матч. Основний голкіпер Аталанти Голліні через травму змушений пропустити два місяці. Але він не у вдома, а приїхав підтримати свою команду і перебуває на трибунах.

Букмекери фаворитом матчу визначають ПСЖ. На боці Аталанти більша кількість практики - Серія А була дограна, а Ліга 1 - достроково завершена. Хоча Ліон довів, що без достатньої ігрової практики (Ліон та ПСЖ лише між собою зустрічалися у фіналі Кубка) можна гідно було протистояти чемпіону Італії Ювентусу.

Відзначимо, що переможець матчу Аталанта - ПСЖ у півфіналі Ліги чемпіонів зіграє з переможцем пари РБ Лейпциг - Атлетіко (відбудеться завтра, 13 серпня).

Перед звітною грою наставник Аталанти Гасперіні пообіцяв, що його команда у матчі з ПСЖ не буде сидіти в обороні.

Стали відомі стартові склади команд. Мбаппе залишився на лаві запасних. Верраті та Курзава травмовані не можуть допомогти ПСЖ, Ді Марія - дискваліфікований. Ілічич в Аталанті не грає через особисті причини. Основний голкіпер Аталанти Голліні пропускає цю гру через травму. Українець Маліновський гру розпочне на лаві запасних.

Аталанта Руслана Маліновського за вихід у півфінал Ліги чемпіонів зіграє проти французького ПСЖ.

Матч 1/4 фіналу відбудеться в середу, 12 серпня. Початок о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.