Маліновський залишився в запасі Аталанти на матч з ПСЖ

Джерело - Чемпіон.
Аталанта та ПСЖ зіграють перший чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів сезону 2019/20.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Аталанта: Спортьєлло, Толой, Кальдара, Госенс, Гомес, Фройлер, де Роон, Дьїмсіті, Хатебур, Пашалич, Сапата
Запасні: Джельмі, Россі, Шутало, Паломіно, Чіборра, Муріель, Пікколі, Маліновский, Да Ріва, Кастань, Белланова, Коллі
ПСЖ: Навас, Сілва, Кімпембе, Керер, Маркіньос, Неймар, Бернат, Ікарді, Сарабія, Еррера, Гує
Запасні: Ріко, Булка, Мбаппе, Паредес, Шупо-Мотінг, Діалло, Дракслер, Баккер, Калимуендо-Мюїнга, Дагба
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку.