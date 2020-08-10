 Супрягу можуть визвати в збірну України у вересні, - Циганик | Футбол | Champion.com.ua
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Циганик: Ночентіні дав Шевченко дуже хорошу характеристику Супряги

Вчора 23:31 437 0
У Шевченка був дуже хороший контакт з одним із помічників Михайленка в Дніпрі-1, який приїхав з Італії
Циганик: Ночентіні дав Шевченко дуже хорошу характеристику Супряги
#Супряга, #Динамо, #Шевченко, #Збірна України

Джерело - Циганик LIVE.

Тренерський штаб збірної України дуже уважно стежив за виступами Супряга в останній рік.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Наскільки мені відомо, тренерський штаб збірної дуже уважно стежив за виступами Супряги в останній рік. Найголовніше, у Шевченка був дуже хороший контакт з одним з помічників Михайленко в Дніпрі-1, який приїхав з Італії. Він дав дуже хорошу характеристику Супряги. Цілком ймовірно, що його викличуть до збірної у вересні", - сказав Циганик.

Нагадаємо, Супрягою цікавляться десять клубів.

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