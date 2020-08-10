Тренерський штаб збірної України дуже уважно стежив за виступами Супряга в останній рік.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Наскільки мені відомо, тренерський штаб збірної дуже уважно стежив за виступами Супряги в останній рік. Найголовніше, у Шевченка був дуже хороший контакт з одним з помічників Михайленко в Дніпрі-1, який приїхав з Італії. Він дав дуже хорошу характеристику Супряги. Цілком ймовірно, що його викличуть до збірної у вересні", - сказав Циганик.