Джерело - Циганик LIVE.
Тренерський штаб збірної України дуже уважно стежив за виступами Супряга в останній рік.
Про це розповів журналіст Ігор Циганик.
"Наскільки мені відомо, тренерський штаб збірної дуже уважно стежив за виступами Супряги в останній рік. Найголовніше, у Шевченка був дуже хороший контакт з одним з помічників Михайленко в Дніпрі-1, який приїхав з Італії. Він дав дуже хорошу характеристику Супряги. Цілком ймовірно, що його викличуть до збірної у вересні", - сказав Циганик.
Нагадаємо, Супрягою цікавляться десять клубів.