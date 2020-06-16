Гельзін хоче перевезти Олімпік в Одесу і викупити стадіон Чорноморець

Президент Олімпіка Владислав Гельзін має намір стати власником Чорноморця і його стадіону, а в підсумку поглинути донецький клуб і грати в УПЛ.

Про це заявив сам власник клубу.

"Це правда, що ви разом з невідомим інвестором плануєте перевезти Олімпік в Одесу і викупити там стадіон Чорноморець або навіть весь одеський клуб? Так, ми маємо таке бажання відродити футбол рівня прем'єр-ліги в Одесі. Назвемо це відродженням футболу в Одесі. З великим задоволенням увійшли б в цей проєкт.

А що це за проєкт? Купівля Чорноморця, щоб зайти з брендом, який би влаштував одеських уболівальників. Тобто Чорноморець, якщо домовимося з власником, або якесь інше назву, яке влаштувало б уболівальників. Це той варіант розвитку, який ми б запропонували одеському футболу", - зазначив Гельзін.