 Гельзін хоче перевезти Олімпік в Одесу і викупити стадіон Чорноморець | Футбол | Champion.com.ua
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Гельзін хоче перевезти Олімпік в Одесу і викупити стадіон Чорноморець

Сьогодні 18:42 886 0
Хочуть відродити футбол в Одесі
Гельзін хоче перевезти Олімпік в Одесу і викупити стадіон Чорноморець
#Гельзін, #Олімпік, #Чорноморець

Джерело - Tribuna.com.

Президент Олімпіка Владислав Гельзін має намір стати власником Чорноморця і його стадіону, а в підсумку поглинути донецький клуб і грати в УПЛ.

Про це заявив сам власник клубу.

"Це правда, що ви разом з невідомим інвестором плануєте перевезти Олімпік в Одесу і викупити там стадіон Чорноморець або навіть весь одеський клуб? Так, ми маємо таке бажання відродити футбол рівня прем'єр-ліги в Одесі. Назвемо це відродженням футболу в Одесі. З великим задоволенням увійшли б в цей проєкт.

А що це за проєкт? Купівля Чорноморця, щоб зайти з брендом, який би влаштував одеських уболівальників. Тобто Чорноморець, якщо домовимося з власником, або якесь інше назву, яке влаштувало б уболівальників. Це той варіант розвитку, який ми б запропонували одеському футболу", - зазначив Гельзін.

Раніше, Олімпік підписав Гошкодерю.

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