Джерело - terrikon.
Півзахисник мадридського Реала Мартін Едегор, який виступав за Реал Сосьєдад, на правах оренди достроково повернеться в стан "вершкових".
Про це повідомляє Marca.
Едегор мав відіграти за Реал Сосьєдад ще один сезон, але за бажанням Зідана він повернеться в команду.
Французький фахівець вважає, що прийшов час додати енергії і життєвих сил команді, особливо півзахисті.
Футболіст прибуде в свою команду в найближчі дні. Коуч Реала сподівається, що норвежець готовий прийняти виклик і зіграти за першу команду чемпіонів Іспанії.
Нагадаємо, Едегор потрапив у сферу інтересів Мілана.
Раніше Едегор відмовлявся повертатися у Реал.