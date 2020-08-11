Едегор мав відіграти за Реал Сосьєдад ще один сезон

Джерело - terrikon.

Півзахисник мадридського Реала Мартін Едегор, який виступав за Реал Сосьєдад, на правах оренди достроково повернеться в стан "вершкових".

Про це повідомляє Marca.

Едегор мав відіграти за Реал Сосьєдад ще один сезон, але за бажанням Зідана він повернеться в команду.

Французький фахівець вважає, що прийшов час додати енергії і життєвих сил команді, особливо півзахисті.

Футболіст прибуде в свою команду в найближчі дні. Коуч Реала сподівається, що норвежець готовий прийняти виклик і зіграти за першу команду чемпіонів Іспанії.

Нагадаємо, Едегор потрапив у сферу інтересів Мілана.

Раніше Едегор відмовлявся повертатися у Реал.