Едегор відмовляється повертатися у Реал

Мартін Едегор хоче залишитися ще на один сезон у Реал Сосьєдаді

Півзахисник Реала Мартін Едегор, який виступає на правах оренди за Реал Сосьєдад, не хоче повертатися в Мадрид після закінчення сезону.

Про це повідомляє Noticias de Gipuzkoa.

Нинішню орендну угоду розраховано до кінця сезону. Едегор вже повідомив Реал про те, що він щасливий в клубі з Сан-Себастьяна і має намір там провести наступний сезон.

Ідея хавбека полягає в тому, щоб отримати достатню ігрову практику в Ла-Лізі на даному етапі кар'єри, а потім повернутися у Мадрид.

Нагадаємо, Обамеянг може перейти у Реал.