Едегор відмовляється повертатися у Реал

Джерело - football.ua.
Півзахисник Реала Мартін Едегор, який виступає на правах оренди за Реал Сосьєдад, не хоче повертатися в Мадрид після закінчення сезону.
Про це повідомляє Noticias de Gipuzkoa.
Нинішню орендну угоду розраховано до кінця сезону. Едегор вже повідомив Реал про те, що він щасливий в клубі з Сан-Себастьяна і має намір там провести наступний сезон.
Ідея хавбека полягає в тому, щоб отримати достатню ігрову практику в Ла-Лізі на даному етапі кар'єри, а потім повернутися у Мадрид.
Нагадаємо, Обамеянг може перейти у Реал.