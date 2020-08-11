Іммобіле погодив з Лаціо новий контракт

Центрфорвард Чіро Іммобіле, котрий забив аж 36 голів в минулій Серії А, погодив з Лаціо новий контракт.

Про це заявив сам футболіст.

"Я хочу залишитися в Лаціо назавжди. Новий контракт буде розрахований на три роки. Він закінчиться в 2025-м, коли мені буде вже 35 років.

Перед тим, як потрапити в Лаціо, мої агенти контактували з Наполі, але виникала то одна перепона, то інша, і трансфер не відбувся. Я народився в Неаполі і завжди буду вболівати за Наполі, але те, що мені дав Лаціо, абсолютно безцінне", - про це заявив Іммобіле.