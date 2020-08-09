Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Манчестер Сіті Давид Сільва стане гравцем Лаціо.

Про це повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра на своїй сторінці в Twitter.

За інформацією джерела, 34-річний гравець дістанеться римському клубу безкоштовно, в кінці серпня у Сільви завершується контракт і він залишає Сіті в статусі вільного агента.

Іспанець підпише з Лаціо контракт до 2023 року з зарплатою 3 млн євро в рік.

Нагадаємо, Сільва разом з Ман Сіті вийшов в чвертьфінал Ліги чемпіонів. Вже сформовані всі пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.