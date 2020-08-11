Динамо підняло ціну на Супрягу

Київський клуб готовий продати свого таланта за 15 мільйонів євро

Керівництво Динамо повідомило представників Болоньї про бажання отримати за молодого форварда команди Владислава Супрягу не менше 15 мільйонів євро.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.com.

Тим самим, біло-сині значно збільшили суму, яку хочуть виручити від потенційного відходу форварда, адже раніше повідомлялося про 8-10 мільйонів євро.

У Болоньї вважають, що нинішні вимоги Динамо по Супрязі завищені, а тому сподіваються, що в процесі торгів їм вдасться знизити суму до прийнятної.

Раніше повідомлялося, що Болонья хоче орендувати Супрягу із зобов'язанням викупу, на що керівництво Динамо категорично не погоджується.