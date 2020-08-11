Динамо підняло ціну на Супрягу

Джерело - sport.ua.
Керівництво Динамо повідомило представників Болоньї про бажання отримати за молодого форварда команди Владислава Супрягу не менше 15 мільйонів євро.
Про це повідомляє Tuttomercatoweb.com.
Тим самим, біло-сині значно збільшили суму, яку хочуть виручити від потенційного відходу форварда, адже раніше повідомлялося про 8-10 мільйонів євро.
У Болоньї вважають, що нинішні вимоги Динамо по Супрязі завищені, а тому сподіваються, що в процесі торгів їм вдасться знизити суму до прийнятної.
Раніше повідомлялося, що Болонья хоче орендувати Супрягу із зобов'язанням викупу, на що керівництво Динамо категорично не погоджується.