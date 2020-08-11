Джерело - Tribuna.com.
Київське Динамо цікавиться нападником румунського Вііторулу Рівалдіньо.
Про це повідомляє Sport.ro.
Він син ексгравця Барселони і збірної Бразилії Рівалдо.
25-річний бразилець потрапив до розширеного списку трансферних інтересів Динамо.
На Рівалдіньо також претендують клуби з Польщі та ОАЕ. Повідомляється, що Краковія вже домовилася з Вііторул про трансфер і тепер обговорює умови з футболістом.
У минулому сезоні чемпіонату Румунії форвард провів 28 матчів, забив 11 голів, зробив 1 асист.
Контракт Рівалдіньо з Вііторул діє до кінця червня 2021 року. Transfermarkt оцінює гравця в 1,1 млн євро.
Раніше, Динамо підтвердило інфікування коронавірусом своїх гравців.