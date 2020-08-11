Шахтар розірвав контракт з непотрібним бразильцем

У сезоні-2019/20 Нем не провів жодного офіційного матчу за гірників

Атакувальний півзахисник Веллінгтон Нем, який з 2013 року перебував на контракті в Шахтарі, нещодавно отримав статус вільного агента.

Про це повідомляє Globoesporte.

28-річний футболіст узгодив з гірниками питання дострокового розірвання контракту, який діяв до літа 2021 року.

На цей час Нем веде переговори з бразильською Корітібою, яка бажає посилити півзахист після травми 37-річного хавбека Рафіньї, що вибув як мінімум на 4 місяці.

Також види на Нема мала Форталеза, але бразилець не побажав вести переговори про перехід в цей клуб.

За Веллінгтона Нема Шахтар свого часу віддав 9 мільйонів євро. Першу половину сезону-2019/20 хавбек провів в оренді в Флуміненсе, але після повернення не зміг переконати тренерський штаб Луїша Каштру в своїй корисності для першої команди, через що тренувався індивідуально або з молодіжним складом.

Нагадаємо, захисник Шахтаря почав зустрічатися із колишньою дівчиною Супряги.