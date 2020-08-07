Від щура до клоуна. Захисник Шахтаря почав зустрічатися із колишньою дівчиною Супряги

Центральний захисник донецького Шахтаря і екскапітан збірної України U-20 завів стосунки з колишньою дівчиною форварда київського Динамо Владислава Супряги, який разом з Валерієм грав за "жовто-синіх" на молодіжному чемпіонаті світу.

Вибір Бондаря став шоком для багатьох фанатів і гравців Дніпра-1, за який Супряга виступав минулого сезону на правах оренди.

"Если друг оказался вдруг", - зазначив Ігор Когут, який виступає за дніпровську команду.

Капітан Дніпра-1 Сергій Кравченко спочатку написав: "Не на того поставила". Потім же додав: "Шкода Бондаря".

Денис Попов же був більш лаконічний у своїх оцінках.

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