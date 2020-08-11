Авангард відправиться на матч із Рухом

Краматорський Авангард зробить все, щоб відправитися до Львова на матч 30-го туру Першої ліги з Рухом.

Про це заявив директор клубу Андрій Безсонний.

"Можу запевнити, що Авангард виступатиме в новому сезоні. Контракт Олександр Косевича розрахований до 11 серпня, і зараз неетично називати нового тренера.

На сьогодні у гравців завершився термін дії контрактних угод з ФК Авангард - підписували з більшістю футболістів контракти до 11 серпня, адже розраховували, що до цього часу зіграємо останній матч в сезоні.

Зараз нам залишилося провести матч з Рухом 13 серпня. Намагаємося мобілізувати всі свої ресурси і готуємося до гри у Львові. Правда, у нас залишилося всього 12 футболістів, які можуть зіграти. Від цього будемо відштовхуватися", - сказав Безсонний.