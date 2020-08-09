Краматорці вслід за запоріжцями відмовилися грати з Рухом

Джерело - Sport Arena.

Авангард відмовився від проведення виїзного матчу 30-го туру Першої ліги з Рухом.

Про це повідомляє Sport Arena.

Краматорський клуб повідомить про своє рішення 9 серпня.

Раніше від поїздки до Львова відмовився і запорізький Металург. Аутсайдер Ліги аргументував своє рішення втомою гравців і майбутнім матчем з Чорноморцем, в яких вирішиться остаточне місце клубу в турнірній таблиці.

Втім, запорожці готові зіграти з Рухом в будь-який інший день. Зараз в Металурзі очікують офіційного рішення від Професійної футбольної ліги.

У разі неявок Металурга і Авангарду, Рух зможе розраховувати на дві технічні перемоги з рахунком 3:0. Шість очок, набрані львівським клубом в цих “матчах”, гарантують команді Івана Федика підвищення в класі – вихід в УПЛ.

Авангард за тур до фінішу чемпіонату посідає восьме місце. Рух йде на п’ятій позиції - від топ-три львів’ян відділяє два очки, але у Руху є матч в запасі.