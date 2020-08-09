Джерело - Sport Arena.
Авангард відмовився від проведення виїзного матчу 30-го туру Першої ліги з Рухом.
Про це повідомляє Sport Arena.
Краматорський клуб повідомить про своє рішення 9 серпня.
Раніше від поїздки до Львова відмовився і запорізький Металург. Аутсайдер Ліги аргументував своє рішення втомою гравців і майбутнім матчем з Чорноморцем, в яких вирішиться остаточне місце клубу в турнірній таблиці.
Втім, запорожці готові зіграти з Рухом в будь-який інший день. Зараз в Металурзі очікують офіційного рішення від Професійної футбольної ліги.
У разі неявок Металурга і Авангарду, Рух зможе розраховувати на дві технічні перемоги з рахунком 3:0. Шість очок, набрані львівським клубом в цих “матчах”, гарантують команді Івана Федика підвищення в класі – вихід в УПЛ.
Авангард за тур до фінішу чемпіонату посідає восьме місце. Рух йде на п’ятій позиції - від топ-три львів’ян відділяє два очки, але у Руху є матч в запасі.