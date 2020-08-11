 Челсі спробує підписати захисника Севільї | Футбол | Champion.com.ua
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Челсі спробує підписати захисника Севільї

Сьогодні 10:10 116 0
Трансфер може відбутися вже в цьому році
Челсі спробує підписати захисника Севільї
#Челсі, #Севілья

Джерело - UA-футбол.

Захисник Севільї Серхіо Регілон в літнє трансферне вікно може перейти у Челсі.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

У послугах 23-річного крайнього захисника зацікавлений головний тренер лондонців Френк Лемпард. Крім Челсі, на іспанця претендує Лаціо, а права на футболіста належать мадридському Реалу.

У минулому сезоні Ла Ліги в складі "Севільї Серхіо Регілон провів 35 матчів, в яких забив три м'ячі і віддав чотири результативні передачі.

Раніше Баварія знищила Челсі та вийшла до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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