Челсі спробує підписати захисника Севільї

Трансфер може відбутися вже в цьому році

Захисник Севільї Серхіо Регілон в літнє трансферне вікно може перейти у Челсі.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

У послугах 23-річного крайнього захисника зацікавлений головний тренер лондонців Френк Лемпард. Крім Челсі, на іспанця претендує Лаціо, а права на футболіста належать мадридському Реалу.

У минулому сезоні Ла Ліги в складі "Севільї Серхіо Регілон провів 35 матчів, в яких забив три м'ячі і віддав чотири результативні передачі.

Раніше Баварія знищила Челсі та вийшла до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.