Ювентус розірве контракт з Ігуаїном

Джерело - sport.ua.
Найближчим часом Ювентус розірве контракт з форвардом Гонсало Ігуаїном.
Про це повідомляє Football Italia.
Нинішня угода з аргентинським форвардом діє до літа 2021 року.
В якості компенсації Ігуаїн просить половину своєї зарплати за наступний сезон.
Таке рішення керівництва Ювентуса пов'язане з тим, що новий головний тренер команди Андреа Пірло не розраховує на 33-річного форварда.
Ігуаїн перейшов в Ювентус влітку 2016 року з Наполі за 90 мільйонів євро. Сезон 2018/2019 аргентинець провів в оренді в Мілані і Челсі.
У нинішньому сезоні на рахунку Ігуаїна 11 голів і 8 асистів в 44 матчах за Ювентус у всіх турнірах.
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