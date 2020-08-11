Ювентус розірве контракт з Ігуаїном

Аргентинський форвард незабаром стане вільним агентом

Найближчим часом Ювентус розірве контракт з форвардом Гонсало Ігуаїном.

Про це повідомляє Football Italia.

Нинішня угода з аргентинським форвардом діє до літа 2021 року.

В якості компенсації Ігуаїн просить половину своєї зарплати за наступний сезон.

Таке рішення керівництва Ювентуса пов'язане з тим, що новий головний тренер команди Андреа Пірло не розраховує на 33-річного форварда.

Ігуаїн перейшов в Ювентус влітку 2016 року з Наполі за 90 мільйонів євро. Сезон 2018/2019 аргентинець провів в оренді в Мілані і Челсі.

У нинішньому сезоні на рахунку Ігуаїна 11 голів і 8 асистів в 44 матчах за Ювентус у всіх турнірах.

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