Визначилися перші півфіналісти Ліги Європи 2019/20

Італійський Інтер і англійський Манчестер Юнайтед стали першими півфіналістами розіграшу Ліги Європи сезону 2019/20.

Міланський гранд в чвертьфіналі мінімально переміг німецький Баєр (2:1), а Манчестер Юнайтед у додатковий час, завдяки пенальті, здолав опір данського Копенгагена (1:0).

Суперники вищезгаданих клубів визначаться сьогодні, 11 серпня. Інтер чекає свого опонента в парі Шахтар - Базель, а манкуніаці в півфіналі зіграють з переможцем матчу Вулвергемптон - Севілья.

Нагадаємо, пряма трансляція гри за участю чемпіона України на нашому сайті. Також Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку.