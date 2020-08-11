Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 серпня, відбудуться два матчі 1/4 фіналу Ліги Європи 2019/20.

Донецький Шахтар зіграє зі швейцарським Базелем, а англійський Вулвергемптон спробує пройти Севілью. Нагадаємо, починаючи з чвертьфінальної стадії, команди визначатимуть переможця в одній грі на нейтральному полі.

Ліга Європи 2019/20

1/4 фіналу

11 серпня

22:00. Вулвергемптон - Севілья

22:00. Шахтар - Базель

Переможець пари Шахтар - Базель зіграє в півфіналі з Інтером, який напередодні вибив з розіграшу Баєр, а Манчестер Юнайтед чекає свого суперника в матчі Вулвергемптон - Севілья.