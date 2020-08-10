Джерело - Tuttomercatoweb.
Донецький Шахтар є одним з фаворитів на перемогу в Лізі Європи.
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Про це заявив колишній гравець Арсеналу та Манчестер Юнайтед Робін ван Персі.
"Інтер серед фаворитів ЛЄ. Лукаку показує себе дуже добре, забивши більше 20 м'ячів в сезоні. Також в числі фаворитів Манчестер Юнайтед і Шахтар, проти цих команд завжди важко грати ", - сказав ван Персі.
Завтра "гірники" зіграють у чвертьфіналі проти Базеля
Раніше Шахтар буде номінальним господарем у матчі за Суперкубок України.