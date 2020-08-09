Відроджений Метал підпише гравців з УПЛ

Журналіст розповів новини про клуб, що відроджується

Джерело - Telegram.

ФК Метал на 90 відсотків складатиметься з менеджменту харківського Металіста, який став срібним призером УПЛ та запалював в єврокубках.

Про це повідомляє журналіст Роман Бебех.

Керувати проектом буде Євген Красніков.

Перед новим клубом будуть стояти максимальні цілі, але на першому етапі їх не будуть озвучувати в голос. Метал буде робити велику ставку на відкритість в плані роботи з вболівальниками та медіа. Особливий акцент на розвиток власної дитячої академії (працювати з дітьми не лише з Харкова, але й області). У планах створити одну з найкращих дитячих академій країни. В ній буде тренуватись приблизно 1 000 дітей.

Головний тренер ФК Метал - Олександр Кучер. Він починав кар’єру гравця саме в Харкові і дійшов до рівня Ліги чемпіонів та національної збірної. В тренерський штаб увійде ексголкіпер збірної України Андрій Дикань (працюватиме з голкіперами).

ФК Метал планує з нового сезону почати в Другій лізі. І вже веде переговори з деякими гравцями УПЛ. Регламент Другої ліги дозволяє лише одного футболіста-легіонера у заявці на гру. Вже зараз селекція переглядає потенційних новачків навіть в Аргентині та Бразилії. Скоріш за все, це буде футболіст у групу атаки.

Нагадаємо, Металург обурений календарем у Першій лізі.