Шевченко потрапив у ТОП-50 найкращих футболістів XXI століття

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник Динамо, Мілана і Челсі, а нині головний тренер збірної України Андрій Шевченко потрапив до списку п'ятдесяти найкращих футболістів XXI століття.

Українець посів 41-у позицію, біля нього розташувалися Вейн Руні і Павел Недвед.

Відзначимо, що першу трійку склали Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду і Зінедін Зідан. Також в топ-5 розташувалися бразильці Роналдо і Роналдіньо.

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