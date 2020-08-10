 Дивимося відео по Базелю кожен день, - Мораес | Футбол | Champion.com.ua
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Мораес: Дивимося відео по Базелю щодня

Сьогодні 18:54 924 0
Донецький Шахтар готується до наступного суперника в Лізі Європи
Мораес: Дивимося відео по Базелю щодня
#Мораес, #Базель, #Шахтар

Джерело - УЄФА.

Базель це команда з відмінною організацією гри в захисті.

Про це заявив нападник донецького Шахтаря Жуніор Мораес.

"Ми точно знаємо, що буде складно. Це команда з відмінною організацією гри в захисті. Мене вразило відео з їх матчів, особливо те, як вони опікують суперників при обороні. Ми дивимося відео по Базелю щодня", - заявив форвард.

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"Вони також сильні в контратаках. Дуже швидко виходять з оборони. Так що це небезпечний суперник, і нам не можна допускати занадто багато помилок. Це може дорого обійтися", - сказав Мораес.

Нагадаємо, Шахтар у складі 26 футболістів вилетів на матч із Базелем.

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