Шахтар у складі 26 футболістів вилетів на матч із Базелем

Джерело - isport.ua.
Донецький Шахтар вилетів до Німеччини на матч 1/4 фіналу Ліги Європи з Базелем, який має відбутися завтра у Гельзенкірхені.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Головний тренер команди Луїш Каштру взяв на гру 26 футболістів.
воротарі: П'ятов, Трубін, Шевченко
захисники: Болбат, Додо, Кривцов, Бондар, Віта, Хочолава, Матвієнко, Сіпріано
півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Алан Патрік, Коваленко, Пихаленок, Марлос, Тете, Дентіньо, Тайсон, Коноплянка, Соломон
нападники: Фернандо, Сікан, Мораес
На нашому сайті буде доступна трансляція матчу Шахтар - Базель.