Шахтар у складі 26 футболістів вилетів на матч із Базелем

Гірники продовжують свій шлях у Лізі Європи

Донецький Шахтар вилетів до Німеччини на матч 1/4 фіналу Ліги Європи з Базелем, який має відбутися завтра у Гельзенкірхені.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Головний тренер команди Луїш Каштру взяв на гру 26 футболістів.

воротарі: П'ятов, Трубін, Шевченко

захисники: Болбат, Додо, Кривцов, Бондар, Віта, Хочолава, Матвієнко, Сіпріано

півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Алан Патрік, Коваленко, Пихаленок, Марлос, Тете, Дентіньо, Тайсон, Коноплянка, Соломон

нападники: Фернандо, Сікан, Мораес

На нашому сайті буде доступна трансляція матчу Шахтар - Базель.