Донецький Шахтар готується до наступного суперника в Лізі Європи

Джерело - УЄФА.

Базель це команда з відмінною організацією гри в захисті.

Про це заявив нападник донецького Шахтаря Жуніор Мораес.

"Ми точно знаємо, що буде складно. Це команда з відмінною організацією гри в захисті. Мене вразило відео з їх матчів, особливо те, як вони опікують суперників при обороні. Ми дивимося відео по Базелю кожен день", - заявив форвард.

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"Вони також сильні в контратаках. Дуже швидко виходять з оборони. Так що це небезпечний суперник, і нам не можна допускати занадто багато помилок. Це може дорого обійтися", - сказав Мораес.

Нагадаємо, Шахтар у складі 26 футболістів вилетів на матч із Базелем.