Джерело - УЄФА.
Мікс української і бразильської культури в донецькому Шахтарі дає хороші результати.
Про це розповів нападник "гірників" Жуніор Мораес.
"Мій зв'язок з Шахтарем почалася ще в 2010 році. Саме тоді я міг перейти в цей клуб. У мене була розмова з Мірчею Луческу, який тренував команду в той час і був зацікавлений в мені. На жаль, трансфер не відбувся", - заявив форвард.
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"Думаю, наш мікс української та бразильської культури дає відмінні результати. В Україні дуже важливі дисципліна і фізична сила. У Бразилії - імпровізація і техніка. Коли змішуєш все це, виходить добре структурована команда, в якій всі знають свої ролі на полі", - підсумував Мораес.
Раніше Мораес став найкращим гравцем матчу з Вольфсбургом.