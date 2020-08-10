Мікс української і бразильської культури в донецькому Шахтарі дає хороші результати.

Про це розповів нападник "гірників" Жуніор Мораес.

"Мій зв'язок з Шахтарем почалася ще в 2010 році. Саме тоді я міг перейти в цей клуб. У мене була розмова з Мірчею Луческу, який тренував команду в той час і був зацікавлений в мені. На жаль, трансфер не відбувся", - заявив форвард.