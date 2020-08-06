Мораес - найкращий гравець матчу з Вольфсбургом

Визначився найкращий гравець матчу

Джерело - Чемпіон.

В рамках 1/8 фіналу донецький Шахтар розгромив німецький Вольфбург, а найкращим гравцем матчу ста нападник гірників Жуніор Мораес.

Про це повідомляє Whoscored.

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Найкращим гравцем зустрічі став Жуніор Мораес – який отримав оцінку 9,2 бала. Другу найвищу оцінку отримав Алан Патрік - 8,3. Видалений Давід Хочолава став найгіршим в складі команди Каштру - 5,6 бала.

У складі Вольфсбурга найвищий бал дістався центрбеку Маріну Понграчічу - 7,0.