На сьогодні запланований медогляд, який відбудеться в Парижі

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Ювентуса Блез Матюїді продовжить кар'єру в США.

Про це повідомляє журналіст Сейбер Десфарж.

Новим клубом 33-річного хавбека стане новачок МЛС Інтер Маямі, що належить екс-хавбека Манчестер Юнайтед Девіду Бекхему.

На сьогодні запланований медогляд, який француз пройде в Парижі.

⚪️⚫️ Visite médicale aujourd’hui à Paris pour Blaise Matuidi!

Le champion du monde français devrait s’engager dans la foulée avec l’Inter de Miami. #Mercato — Saber Desfarges (@SaberDesfa) August 10, 2020

Матюїді не входить в плани нового головного тренера Ювентуса Андреа Пірло.

Контракт футболіста з "бьянконері" розрахований до червня 2021 року він заробляє 3,5 млн євро за сезон.

Нагадаємо, колишній гравець Шахтаря відмовився переходити в клуб Бекхема.

Раніше Пасторе може перейти у клуб Бекхема.