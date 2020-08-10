Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Ювентуса Блез Матюїді продовжить кар'єру в США.
Про це повідомляє журналіст Сейбер Десфарж.
Новим клубом 33-річного хавбека стане новачок МЛС Інтер Маямі, що належить екс-хавбека Манчестер Юнайтед Девіду Бекхему.
На сьогодні запланований медогляд, який француз пройде в Парижі.
⚪️⚫️ Visite médicale aujourd’hui à Paris pour Blaise Matuidi!— Saber Desfarges (@SaberDesfa) August 10, 2020
Le champion du monde français devrait s’engager dans la foulée avec l’Inter de Miami. #Mercato
Матюїді не входить в плани нового головного тренера Ювентуса Андреа Пірло.
Контракт футболіста з "бьянконері" розрахований до червня 2021 року він заробляє 3,5 млн євро за сезон.
Нагадаємо, колишній гравець Шахтаря відмовився переходити в клуб Бекхема.
Раніше Пасторе може перейти у клуб Бекхема.