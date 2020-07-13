Вілліан отримав пропозицію продовжити кар'єру в Інтер Маямі

Колишній півзахисник Шахтаря Вілліан, який нині виступає в Англії за Челсі, отримав пропозицію від американського клубу Інтер Маямі, одним з власників якого є відомий в минулому футболіст Девід Бекхем.

Про це повідомляє The Telegraph.

Відзначається, що Інтер Маямі був готовий підписати з 31-річним Вілліаном довгостроковий контракт з окладом в 100 тисяч фунтів на тиждень. Клуб Бекхема хотів, щоб бразилець став однією з головних осіб молодого клубу, що зробило б його впізнаваним не тільки в США, але й за межами країни.

Однак Вілліан відмовився від переговорів, висловивши бажання продовжити кар'єру в Європі і отримати ще шанс проявити себе в Лізі чемпіонів або Лізі Європи.

Нагадаємо, нинішній контракт Вілліана з Челсі закінчується в кінці сезону. Сторони поки не погодили його продовження, так як мають розбіжності щодо термінів співпраці - "сині" готові запропонувати контракт на 2 роки, а футболіст хоче на рік більше.

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