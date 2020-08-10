Левандовський - гравець тижня в Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів був визнаний форвард мюнхенської Баварії Роберт Левандовський.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
У боротьбі за цю нагороду він випередив Ліонеля Мессі, Кріштіану Роналду і захисника Манчестер Сіті Кайла Вокера.
Unstoppable right now. Lewandowski takes the prize for Player of the Week 🥇👏 #UCLPOTW | @FTBSantander | #UCL pic.twitter.com/SPHE53gGFe— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 10, 2020
Нагадаємо, Левандовський вийшов на 4 місце в списку найкращих бомбардирів в історії Ліги чемпіонів.
Раніше Баварія знищила Челсі та вийшла до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.