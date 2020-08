Левандовський - гравець тижня в Лізі чемпіонів

Найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів був визнаний форвард мюнхенської Баварії Роберт Левандовський.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

У боротьбі за цю нагороду він випередив Ліонеля Мессі, Кріштіану Роналду і захисника Манчестер Сіті Кайла Вокера.

Unstoppable right now. Lewandowski takes the prize for Player of the Week 🥇👏 #UCLPOTW | @FTBSantander | #UCL pic.twitter.com/SPHE53gGFe