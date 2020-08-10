 Відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні 14:25 2316 0
Матчі відбудеться 25 і 26 серпня
Відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

У Ньоні відбулося жеребкування попереднього етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

На цій стадії зіграють 26 команд, в тому числі 17 переможців першого відбіркового раунду. Команди поділили порівну на сіяні і несіяних згідно з клубним рейтингом УЄФА. Так як матчі першого раунду ще не зіграні, при посіві враховуються коефіцієнт клубу з найвищим рейтингом в парі.

Шлях чемпіонів:

Флоріана (Мальта) / Клуж (Румунія) - Динамо Загреб (Хорватія)

Янг Бойз (Швейцарія) - Кі Клаксвік (Фарери) / Слован Братислава (Словаччина)

Селтік (Шотландія) / Рейк'явік (Ісландія) - Ференцварош (Угорщина) / Юргорден (Швеція)

Флора (Естонія) / Судува (Литва) - Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) / Рига (Латвія)

Легія (Польща) / Дріта (Косово) / Лінфілд (Північна Ірландія) - Арарат-Вірменія (Вірменія) / Омонія (Кіпр)

Цельє (Словенія) / Дандолк (Ірландія) - Мольде (Норвегія) / КуПС (Фінляндія)

Будучность (Чорногорія) / Лудогорець (Болгарія) / Мідтьюлланд (Данія)

Динамо Брест (Білорусь) / Астана (Казахстан) - Коннас Куей (Вельс) / Сараєво (Боснія і Герцеговина)

Карабах (Азербайджан) / Сілекс (Північна Македонія) - Шериф (Молдова) / Тола (Люксембург)

Динамо Тбілісі (Грузія) / Тирана (Албанія) - Црвена Звєзда (Сербія) / Європа (Гібралтар)

Шлях представників ліг:

Алкмаар (Нідерланди) - Вікторія (Чехія)

ПАОК (Греція) - Бешикташ (Туреччина)

Локомотива (Хорватія) - Рапід (Австрія)

Матчі відбудеться 25 і 26 серпня. Переможці вийдуть в третій відбірковий раунд Ліги чемпіонів УЄФА, а ті, хто програв потраплять в третій відбірковий раунд Ліги Європи.

Раніше, стартувала Ліга чемпіонів сезону 2020/21.

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