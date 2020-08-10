Захисник Зорі може перебратися до Румунії

Джерело - isport.ua.
Центрбек луганської Зорі німець Джоель Абу Ханна зацікавив румунську Університатю Крайову.
Про це повідомляє Prosport.ro.
Команда вже вийшла на керівництво Зорі і зробила запит щодо трансферу гравця.
Однак контракт німця з луганським колективом діє до 2021 року.
Варто відзначити, що Університатя завершила чемпіонат на другому місці і в прийдешньому сезоні виступить у груповому етапі Ліги Європи.
На рахунку Абу Ханни в минулому сезоні 28 матчів за чорно-білих, в яких він відзначився одним забитим голом.
Раніше повідомлялося, що Зоря оформила трансфер Дениса Фаворова.