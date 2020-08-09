 Фаворов: Мене культурно виставили з Десни і показали на двері | Футбол | Champion.com.ua
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Фаворов: Мене культурно виставили з Десни і показали на двері

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Фаворов: Мене культурно виставили з Десни і показали на двері
#Фаворов, #Десна

Джерело - Чемпіон.

Денису Фаворову після завершення сезону не надійшла пропозиція продовжити контракт з Десною і гравець залишив клуб та перейшов до Зорі.

Про це заявив сам футболіст.

"Надійшла пропозиція. Навіщо довго думати? Я знаю цю команду.

З Десною все вирішилося і я прийняв рішення. Півроку тому у мене закінчувався контракт і пішли чутки, що я домовився з Академією Пушкаша. Ще якісь команди називалися. Минув час, мені це не зовсім почало подобатися, тому що я думав день-два і забудеться. А воно тривало. Я хотів швидше закрити це питання. Сам вийшов на керівництво і сказав: "Давайте це питання закриємо". Хотів підписати попередній контракт, щоб все це закінчилося. Але отримав відмову. Мені сказали почекати тиждень, мовляв, будуть пропозиції. Потім ще тиждень. У підсумку пройшов місяць, а я так і не отримав пропозиції. Мені сказали спочатку доопрацювати цей контракт, закінчиться чемпіонат, а на наступний день мене наберуть і я отримаю пропозицію.

Я не хвилювався, ні про що таке не міг думати. Закінчився чемпіонат. День, два, чотири, п'ять - ніяких звісток. Я вже сам почав дзвонити тренеру, бо керівники на зв'язок не виходили. Намагався через нього. В результаті попросили культурно піти. Це плювок в обличчя. Я сидів без контракту, тренувався, до останнього намагався по-солідному вирішити питання. Всі говорили, що керівництво одумається, але стало тільки гірше. Мене просто виставили і показали на двері, культурно. У мене в команді були мінімальні умови, менше мене, по-моєму, ніхто не отримував. 

Я отримав пропозицію ще в першій лізі, воно було хорошим. Але через півроку воно стало середнім, а ще через півроку це стали мінімальні умови. Я сумлінно ще 2 роки відпрацював контракт. Мені обіцяли зробити, як мені сказали, гідна пропозиція, але я його так і не отримав. Хотів перепідписати контракт, тому що стільки в цій команді. Хотів залишитися, думок про перехід у мене не було. Чи не вибивав, жодного разу не назвав умови якісь, а просто хотів перепідписати контракт.

Тому я і погодився на інтерв'ю, щоб вболівальники розуміли всю ситуацію, що це не моя ініціатива. Вся команда це знає. Це знає тренерський штаб, це не його ініціатива. Я до останнього сподівався", - сказав Фаворов.

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