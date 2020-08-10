Хавбек знаходиться на самоізоляції під наглядом клубних лікарів

Джерело - ФК Зоря.

6-го серпня нездужання відчув півзахисник луганської Зорі Дмитро Іванисеня і медичний штаб оперативно відправив гравця для здачі ПЛР-тесту, за результатами якого у нього був діагностований COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Наразі Дмитро Іванисеня знаходиться на двотижневій самоізоляції. Самопочуття у гравця хороше, він скаржиться лише на відсутність смаку та нюху.

Іванисеня знаходиться під постійним наглядом лікаря команди. Найближчим часом гравцеві проведуть повторний тест. Зорею було вжито всіх необхідних заходів.

7 серпня ввечері Зоря призупинила тренувальний процес на 8 і 9 число і відправила команду на самоізоляцію. Про цей випадок були повідомлені Прем'єр-ліга і медичний департамент УАФ.

Крім того, вся команда і тренерський штаб пройшли додаткове ПЛР-тестування вчора вранці. Увечері були отримані результати. Всі вони негативні.

Сьогодні, 10 серпня, Зоря продовжила тренувальний процес. 11 серпня о 17:00 клуб проведе запланований спаринг з Дніпром-1.

Раніше, Зоря підписала півзахисника Динамо.