Ліверпуль близький до підписання грецького захисника

Джерело - ua-football.com.
Ліверпулю не вдалось домовитись з Норвічем щодо трансферу Джамала Льюїса, тож червоні переключили свою увагу на Константіноса Цімікаса.
Про це повідомляє The Athletic.
Олімпіакос погодився продати 24-річного лівого захисника за 13 мільйонів євро. В минулому сезоні Цімікас взяв участь в 46 матчах пірейців та віддав сім результативних передач. Перед тим як стати основним гравцем грецького гранда, він грав в оренді в Нідерландах за Віллем ІІ та в Данії за Есб’єрг.
Очікується, що на цьому тижні він пройде медичне обстеження.
Додамо, що Цімікас буде другим грецьким футболістом в історії "Ліверпуля". Раніше за червоних виступав Сотіріс Кіріакос.
На лівому фланзі оборони Ліверпуля виступає Ендрю Робертсон. Шотландець в минулому сезоні віддав 12 результативних передач зі свого флангу та забив три голи. Цімікас, очевидно, повинен розвантажити Робертсона та посилити конкуренцію на фланзі.
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