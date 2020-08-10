Ліверпуль близький до підписання грецького захисника

Клоппу знайшли гравця, який страхуватиме Робертсона

Ліверпулю не вдалось домовитись з Норвічем щодо трансферу Джамала Льюїса, тож червоні переключили свою увагу на Константіноса Цімікаса.

Про це повідомляє The Athletic.

Олімпіакос погодився продати 24-річного лівого захисника за 13 мільйонів євро. В минулому сезоні Цімікас взяв участь в 46 матчах пірейців та віддав сім результативних передач. Перед тим як стати основним гравцем грецького гранда, він грав в оренді в Нідерландах за Віллем ІІ та в Данії за Есб’єрг.

Очікується, що на цьому тижні він пройде медичне обстеження.

Додамо, що Цімікас буде другим грецьким футболістом в історії "Ліверпуля". Раніше за червоних виступав Сотіріс Кіріакос.

На лівому фланзі оборони Ліверпуля виступає Ендрю Робертсон. Шотландець в минулому сезоні віддав 12 результативних передач зі свого флангу та забив три голи. Цімікас, очевидно, повинен розвантажити Робертсона та посилити конкуренцію на фланзі.

Нагадаємо, Клоппа визнали найкращим тренером Прем'єр-ліги.