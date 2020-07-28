Клоппа визнали найкращим тренером Прем'єр-ліги

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп визнаний кращим тренером Англійської Прем'єр-ліги в сезоні 2019/20.
Про це повідомляє LFC.
Німецький коуч отримав приз за версією Асоціації тренерів Англії і отримав приз імені сера Алекса Фергюсона.
Під керівництвом Клоппа Ліверпуль став чемпіоном Англії, набравши 99 очок в 38 матчах.
Congratulations to @LFC Manager Jürgen Klopp for winning The Sir Alex Ferguson trophy for the LMA Manager of the Year #LMAAnnualAwards pic.twitter.com/tJZrjXC0jx— LMA (@LMA_Managers) July 27, 2020
Раніше Русол розповів, що Коноплянка міг перейти в Ліверпуль.