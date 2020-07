Клоппа визнали найкращим тренером Прем'єр-ліги

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп визнаний кращим тренером Англійської Прем'єр-ліги в сезоні 2019/20.

Про це повідомляє LFC.

Німецький коуч отримав приз за версією Асоціації тренерів Англії і отримав приз імені сера Алекса Фергюсона.

Під керівництвом Клоппа Ліверпуль став чемпіоном Англії, набравши 99 очок в 38 матчах.

Congratulations to @LFC Manager Jürgen Klopp for winning The Sir Alex Ferguson trophy for the LMA Manager of the Year #LMAAnnualAwards pic.twitter.com/tJZrjXC0jx