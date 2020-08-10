З приходом Пірло Ювентус залишить Матюїді

Хавбек не входить в плани нового наставника команди

Новий головний тренер Ювентуса Андреа Пірло не розраховує на послуги півзахисника Блез Матюйді.

Про це повідомляє La Gazetta dello Sport.

33-річний хавбек незабаром покине клуб.

Очікується, що Матюїді повернеться до Франції або продовжить кар'єру в МЛС.

Матюїді перейшов в Ювентус з ПСЖ у 2017 році. У сезоні-2019/20 француз зіграв в 45 матчах за Ювентус у всіх турнірах, забив 1 гол і зробив 2 гольові передачі. Контракт Матюїді з туринцями розрахований до червня 2021 року.

Нагадаємо, Ліон вибив Ювентус з Ліги чемпіонів.