Авангард залишився без головного тренера

У Краматорську 54-річний фахівець працював з 2016 року

Головний тренер краматорського клубу Авангард Олександр Косевич залишив свою посаду.

Про це повідомляє Sport Arena.

Поки що невідомо, що стало причиною відходу Косевича зі стану краматорців.

В Авангарді Косевич працював з 2016 року. Найвищим досягненням 54-річного фахівця на чолі краматорського клубу є п'яте місце в сезоні Першої ліги 2018/19 років.

Раніше, Авангард відмовився від проведення виїзного матчу 30-го туру Першої ліги з Рухом.

Авангард за тур до фінішу чемпіонату посідає восьме місце. Матч з Рухом повинен відбутися 13 серпня у Львові.