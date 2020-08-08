Металург обурений календарем у Першій лізі

Джерело - МФК Металург.
Запорізький Металург висловився про важкий календар матчів у Першій лізі.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
"Знову три матчі за шість днів? Ви серйозно?
Професіональна футбольна ліга винесла рішення про перенесений матч 22 туру "Рух" – Металург":
11 серпня: матч у Львові Рух - Металург
13 серпня: матч у Запоріжжі Металург - Чорноморець
16 серпня: матч плей-оф 15 місце Першої ліги – Альянс
20 серпня: повторний матч плей-оф
Маленька ремарка. Дорога зі Львова до Запоріжжя займає близько 18 годин.
А якщо доведеться грати ще й плей-оф, то 11 матчів за місяць для команди, яка постраждала не зі своєї волі, це справедливий вирок?", - йдеться в заяві клубу.
Нагадаємо, Металург зіграв внічию з Миколаєвом.