Металург обурений календарем у Першій лізі

Запорізький Металург висловився про важкий календар матчів у Першій лізі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Знову три матчі за шість днів? Ви серйозно?

Професіональна футбольна ліга винесла рішення про перенесений матч 22 туру "Рух" – Металург":

11 серпня: матч у Львові Рух - Металург

13 серпня: матч у Запоріжжі Металург - Чорноморець

16 серпня: матч плей-оф 15 місце Першої ліги – Альянс

20 серпня: повторний матч плей-оф

Маленька ремарка. Дорога зі Львова до Запоріжжя займає близько 18 годин.

А якщо доведеться грати ще й плей-оф, то 11 матчів за місяць для команди, яка постраждала не зі своєї волі, це справедливий вирок?", - йдеться в заяві клубу.