Колишній гравець Шахтаря може стати спортивним директором Вотфорда

Лукареллі отримав цікаву пропозицію

Італійський тренер Крістіано Лукареллі знаходиться в Англії, де веде переговори з Вотфордом.

Про це повідомляє Sky Sports.

Вотфорд, який вилетів до Чемпіоншипу, пропонує йому посаду спортивного директора.

Зараз Лукареллі тренує Катанью в Серії С, проте клуб близький до банкрутства. Якщо в Англії переговори проваляться, у Крістіано буде шанс очолити італійську Тернану.

Відзначимо, що Лукареллі знайомий українському глядачеві грою за Шахтар. В українському клубі він провів півроку і забив вісім голів у 21-му матчі.