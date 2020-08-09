Матч Металург - Рух не відбудеться

До ПФЛ звернувся МФК Металург з офіційним листом

Джерело - ПФЛ.

На адресу ПФЛ 08 серпня 2020 року за №240 надійшов лист за підписом директора МФК Металург Максима Лупашка, в якому повідомляється про неможливість виїхати на матч перенесеного 22 туру з ФК Рух.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

"Клуб фізично не встигає забезпечити квитками до Львова футболістів і адміністрацію Металурга, а також забронювати готель поруч зі стадіоном. Тому МФК Металург повідомляє, що не має можливості провести гру 10.08.2020 з ФК Рух", - йдеться у листі.

Таким чином, у випадку, якщо МФК Металург не з'явиться на матч, то Адміністрація ПФЛ направить відповідні матеріали до КДК УАФ.

Нагадаємо, Металург обурений календарем у Першій лізі.