Сторонам залишається домовитися про останні деталі

Джерело - Чемпіон.

Колишній півзахисник Челсі Вілліан близький до підписання контракту з Арсеналом.

Про це повідомляє журналіст The Guardian Фабріціо Романо.

Сторонам залишається домовитися про останні деталі і оформити необхідні документи. Наступного тижня Арсенал оголосить про підписання контракту з 32-річним бразильцем.

Confirmed. Last details and paperworks time between Willian and Arsenal. He’s going to join Gunners on next week. ⚪️🔴 #AFC #Arsenal #transfers https://t.co/g5JncL0ibi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2020

Раніше стало відомо, що латиноамериканець погодив з канонірами контракт на 3 роки з зарплатою 100 тисяч фунтів на тиждень.

У цьому сезоні Вілліан провів за Челсі 36 матчів в АПЛ, забив 9 м'ячів і зробив 9 асистів.

Футболіст виступав за Челсі з серпня 2013 року. У складі клубу він двічі виграв чемпіонат Англії і один раз взяв Кубок країни. Сьогодні, 9 серпня, він попрощався з фанатами синіх.