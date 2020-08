Колишній півзахисник Челсі Вілліан близький до підписання контракту з Арсеналом.

Про це повідомляє журналіст The Guardian Фабріціо Романо.

Сторонам залишається домовитися про останні деталі і оформити необхідні документи. Наступного тижня Арсенал оголосить про підписання контракту з 32-річним бразильцем.

Confirmed. Last details and paperworks time between Willian and Arsenal. He’s going to join Gunners on next week. ⚪️🔴 #AFC #Arsenal #transfers https://t.co/g5JncL0ibi