Вілліан попрощався з Челсі

Бразильський вінгер Челсі Вілліан, який раніше грав у Шахтарі, попрощався з вболівальниками лондонців перед відходом з клубу.

"Прекрасні сім років. У серпні 2013 року, коли я отримав пропозицію від "Челсі", був упевнений, що саме тут мені потрібно грати. Сьогодні я впевнений, що це - найкраще рішення. Було багато щасливих моментів, не обійшлося і без сумних. були трофеї. Дуже насичений період.

Проте, крім трофеїв, я багато дізнався про себе. Розвивався, став краще як гравець і людина. З кожним тренуванням, з кожною грою, з кожною хвилиною, проведеною в роздягальні, я вчився.

Вдячний уболівальникам Челсі за те, як тепло вони зустріли мене на Стемфорд Брідж, і за їх підтримку на протязі всього мого часу в клубі.

Була і критика. Це нормально. Важливо, що і прихильність, і критика змушували мене викладатися на кожному тренуванні, в кожній грі, щоб постійно вдосконалюватися до самої останньої хвилини в футболці Челсі!

Прийшов час рухатися далі. Я буду сумувати за товаришами по команді. Буду сумувати за всіма співробітниками клубу, які ставилися до мене як до сина, і я буду сумувати за вболівальниками.

Я йду з високо піднятою головою, зі спокійною душею, знаючи, що я вигравав тут і старався з усіх сил, виступаючи в футболці "Челсі"! Щиро вдячний всім вам, благословить вас Бог!" - зазначив Вілліан.