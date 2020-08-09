Касабоглян перехворів коронавірусом

Колишній гравець Улісса, Арарату і ряду інших вірменських команд Левон Касабоглян помер у віці 34 років.

Про це повідомляє Sputnik Вірменія.

Касабоглян хворів на коронавірус, проте помер не через пандемію. Основна причина смерті - зупинка серця.

Варто зазначити, що останньою командою Касабогляна була естонська Нарва, з якої він став бронзовим призером чемпіонату.

Останнім часом Левон очолював команду Академія Онтустік, яка виступає в Першій лізі Казахстану.

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